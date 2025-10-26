Adana'da trafik denetiminde 184 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Adana'da trafik polislerince yapılan denetimde 184 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.
Adana'da trafik polislerince yapılan denetimde 184 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kent genelinde motosikletlere yönelik denetim yaptı.
Denetimde 392 motosikleti kontrol eden ekipler, 184 sürücüye çeşitli ihlalleri nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Ekipler, 18 motosikleti trafikten men etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.