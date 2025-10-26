Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 19:07 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:07
        Adana'da ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulandı
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücüye 10 bin 260 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bir otomobilin ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

        Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü H.Ö. (76) polis ekiplerince yakalandı.

        Ekipler, ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 10 bin 260 lira ceza uyguladı.

