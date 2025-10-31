Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Adana'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:25
        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Adana'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

        Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

        İşlemlerini son güne bırakanlar nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk yaşanıyor.

        Vatandaşlardan Ahmet Beytekin, son gün nedeniyle nüfus müdürlüğünün yoğun olduğunu belirtti.

        Şeyma Blagayoviç de sürücü belgesi yenileme işlemini mesai bitiminden önce halledebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

