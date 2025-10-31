Habertürk
        Adana'da bir ev yandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir ev yandı.

        Giriş: 31.10.2025 - 22:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:03
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir ev yandı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde M.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

