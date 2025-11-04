Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken tırda yangın çıktı.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tırda çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.