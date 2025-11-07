Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da sahte içki operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Adana'da sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:43
        Adana'da sahte içki operasyonunda 16 zanlı yakalandı
        Adana'da sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki imal edip satışını gerçekleştirenlere yönelik il merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 706 litre ve 25 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan aroma likidi ele geçirildi, 16 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

