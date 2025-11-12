Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan sanık hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Müşteki A.U. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Taraflar arasında çıkan kavgada A.U'nun tabancayla ağır yaralandığını ve Y.S'nin olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, eyleminde öldürme kastı taşıyan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.S. ve müşteki A.U. ile taraf avukatları katıldı.

