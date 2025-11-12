Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan sanık hapis cezasına çarptırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:24
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.S. ve müşteki A.U. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Nisan 2024'te Y.S'nin, Onur Mahallesi'ndeki evine doğru yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan A.U. ile karşılaştığını belirtti.

        Taraflar arasında çıkan kavgada A.U'nun tabancayla ağır yaralandığını ve Y.S'nin olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, eyleminde öldürme kastı taşıyan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.S. beraat talebinde bulundu.

        Müşteki A.U. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

