Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Büyükşehir belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan caddelerde tahliye kısımlarının önünü kapatan maddeleri temizledi.
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Yağış, ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.
