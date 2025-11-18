Adana'da milli tekvandocu Sergen Curabaz gençlerle buluştu
Milli tekvandocu Sergen Curabaz, Adana Valiliği himayesinde yürütülen Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Sergen, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 2006 yılında futbol oynayarak başladığı spor kariyerine 2009'dan itibaren tekvandoyla devam ettiğini söyledi.
Spor yapmanın hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Sergen, "En önemli şeylerden biri sosyallik. Çok arkadaş edindim, belki dünyanın her yerinden arkadaşlarım var. Aynı kampları gördük, arkadaşlıklar kurduk." dedi.
Sergen, tekvandoya başlamak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.
Katılımcıların sorularını yanıtlayan Sergen Curabaz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
