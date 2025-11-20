Adana'da uyuşturucu kullanan 20 kişi gözaltına alındı
Adana'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" kapsamında merkez Yüreğir ilçesi Başak, 19 Mayıs, Anadolu ve Dedekorkut mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.
Bölgedeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde 25 uyuşturucu etkili hap, 6,36 gram esrar ile 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, uyuşturucu kullandığını belirlediği 20 kişiyi de gözaltına aldı.
