        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da babanın öldüğü, 2 oğlunun yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 çocuğunun yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:21
        Adana'da babanın öldüğü, 2 oğlunun yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 çocuğunun yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.

        Sinanpaşa Mahallesi'nde dün Murat Ö'nün (55) hayatını kaybettiği, oğulları Mustafa Ö. (20) ve Kemal Ö'nün (24) yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.P. (19) ve babası Ş.P'nin (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen A.P. ve babası Ş.P, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, kavgada yaralanan Mustafa Ö. ve ağabeyi Kemal Ö'nün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Sinanpaşa Mahallesi'nde dün Mustafa Ö. ve ağabeyi Kemal Ö. ile komşusu A.P. arasında sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Murat Ö. yaşamını yitirmiş, oğulları Mustafa Ö. ve Kemal Ö. yaralanmıştı.

        Polis ekipleri, olayda bıçağı kullandığı öne sürülen A.P. ile kavgaya karıştığı belirlenen babası Ş.P'yi gözaltına almıştı.

