Adana'da yola beton döken mikserin bağlı olduğu firmaya 155 bin lira ceza
Adana'na yola beton dökerek ilerleyen mikserin bağlı olduğu firmaya zabıta ekiplerince 155 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yolunda seyir halindeki beton mikserinden yola beton dökülmesi üzerine durum Büyükşehir Belediyesine bildirildi.
Zabıta ekipleri, beton mikserinin bağlı olduğu firmaya, Kabahatler Kanunu kapsamında 155 bin lira idari para cezası kesti.
