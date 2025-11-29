Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 02:22 Güncelleme: 29.11.2025 - 02:22
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
        Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

        Saldırıda Durmaz ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

