Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi

        Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz'in (53) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kalp krizi sonucu ölen İlçe Jandarma Komutanı Deniz'in cenazesi Adana'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz'in (53) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Deniz'in cenazesi, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine getirildi.

        Kalp krizinden hayatını kaybeden Deniz için Zeytinbeli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan namazın ardından Deniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Zeytinbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene Deniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yumurtalık Kaymakamı Yakup Papaker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve askeri personel katıldı.

        Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesine giderken yolda rahatsızlanan Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz, kaldırıldığı Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        MHP Seyhan İlçe Başkanlığından huzurevine ziyaret
        MHP Seyhan İlçe Başkanlığından huzurevine ziyaret
        26 yıllık öğretmenin hayatını forex kaldıraç sistemi bitirdi: "Her şeyimi k...
        26 yıllık öğretmenin hayatını forex kaldıraç sistemi bitirdi: "Her şeyimi k...
        18 yaşında kayboldu, 7 yıldır haber alınamıyor
        18 yaşında kayboldu, 7 yıldır haber alınamıyor
        Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü
        Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti