Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        MHP Seyhan İlçe Başkanlığından huzurevine ziyaret

        MHP Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri huzurevine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Seyhan İlçe Başkanlığından huzurevine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri huzurevine ziyarette bulundu.

        Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz Derdimiz" programları kapsamında Seyhan Özel Konak Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Yıldırım, "Büyüklerimizin yeri her zaman başımızın üstündedir. Onların hatıraları, birikimleri ve duaları bizler için daima yol göstericidir." ifadesini kullandı.

        Kurum Müdürü Çelebi Akkuş da ziyaret dolayısıyla Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        26 yıllık öğretmenin hayatını forex kaldıraç sistemi bitirdi: "Her şeyimi k...
        26 yıllık öğretmenin hayatını forex kaldıraç sistemi bitirdi: "Her şeyimi k...
        18 yaşında kayboldu, 7 yıldır haber alınamıyor
        18 yaşında kayboldu, 7 yıldır haber alınamıyor
        Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü
        Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
        İşyeri sahibi, işyerinde motosikletli şüpheliler tarafından infaz edildi
        İşyeri sahibi, işyerinde motosikletli şüpheliler tarafından infaz edildi