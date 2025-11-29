Adana'da "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi
Adana'da TEMA Vakfı üyelerince 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprağa Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Adana'da TEMA Vakfı üyelerince 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprağa Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi Kasım Gülek Köprüsü'nde toplanan grup, ellerinde dövizlerle İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup, burada "Toprak yoksa su yok, su yoksa gıda yok" sloganları attı.
Daha sonra TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşma metnini okudu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.