        Pozantı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Pozantı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:04
        Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi görevlileri, Hamidiye İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere trafik kuralları ve okul çevresinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi veren ekipler, soruları da cevapladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

