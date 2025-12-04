Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 19 yıl önce işlenen çifte cinayetin sanığı 2 kez müebbet hapse çarptırıldı

        Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl önce evlenmek istediği kadının 2 amcasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:53
        Adana'da 19 yıl önce işlenen çifte cinayetin sanığı 2 kez müebbet hapse çarptırıldı
        Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl önce evlenmek istediği kadının 2 amcasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.F.Ç. (45) ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 2006 yılında sanığın, V. Aslan ile evlenmesine karşı çıkan amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'a husumet beslediğini belirtti.

        Ö.F.Ç'nin, akrabalarının düğününe katılan Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı çıkan kavga sonucunda tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtığını anlatan savcı, geçen yıl Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında, "Olay tamamen maktullerin bana saldırması neticesinde olmuştur. Beni zorla aracımdan indirip darbettiler. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırdığı Ö.F.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Yüreğir ilçesinde 19 Eylül 2006'da evlenmek istediği kadının amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranırken, 5 Mart 2024'te yakalanan Ö.F.Ç. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

