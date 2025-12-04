Adana'da 19 yıl önce işlenen çifte cinayetin sanığı 2 kez müebbet hapse çarptırıldı

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırdığı Ö.F.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık ise savunmasında, "Olay tamamen maktullerin bana saldırması neticesinde olmuştur. Beni zorla aracımdan indirip darbettiler. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ö.F.Ç'nin, akrabalarının düğününe katılan Muzaffer ve Mehmet Aslan'ı çıkan kavga sonucunda tabancayla öldürdükten sonra otomobille kaçtığını anlatan savcı, geçen yıl Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 2006 yılında sanığın, V. Aslan ile evlenmesine karşı çıkan amcaları Muzaffer ve Mehmet Aslan'a husumet beslediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.