Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Adana'da 900 litre sahte içki ve 4 bin 135 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 900 litre sahte içki, 4 bin 135 litre etil alkol, 603 aroma kiti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

39 taşınmaza ait tapu, 12 milyon 575 bin lira değerinde 31 çek, 454 bin lira değerinde 7 senet, 2 milyon 960 bin lira değerinde altın ve 35 bin liraya da el konuldu.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.