        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Adana'da 900 litre sahte içki ve 4 bin 135 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:18
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 900 litre sahte içki, 4 bin 135 litre etil alkol, 603 aroma kiti ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        39 taşınmaza ait tapu, 12 milyon 575 bin lira değerinde 31 çek, 454 bin lira değerinde 7 senet, 2 milyon 960 bin lira değerinde altın ve 35 bin liraya da el konuldu.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

