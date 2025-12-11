Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi darbedip parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.G. ile müşteki Z.B. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 6 Eylül 2024'te Z.B'nin Merkez Park içinde spor yaptığı sırada sanık Y.G'nin yanına geldiğini ve para istediğini belirtti.

Savcı, müştekinin sanığın bu talebini reddetmesi üzerine parkta çıkan tartışmanın kavga dönüştüğünü ve Y.G'nin yanındaki kesici aletle Z.B'ye saldırdığı ve kafasından yaraladığını bildirerek, sanığın "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Y.G. savunmasında, müştekiyi darbetmediğini öne sürerek, "Z.B'nin beyanlarının gerçeği yansıtmamaktadır. Elimde kesici bir alet yoktu. Kendisine de saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.