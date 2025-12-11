Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi darbedip parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:58 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi darbedip parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanığa "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.G. ile müşteki Z.B. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 6 Eylül 2024'te Z.B'nin Merkez Park içinde spor yaptığı sırada sanık Y.G'nin yanına geldiğini ve para istediğini belirtti.

        Savcı, müştekinin sanığın bu talebini reddetmesi üzerine parkta çıkan tartışmanın kavga dönüştüğünü ve Y.G'nin yanındaki kesici aletle Z.B'ye saldırdığı ve kafasından yaraladığını bildirerek, sanığın "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık Y.G. savunmasında, müştekiyi darbetmediğini öne sürerek, "Z.B'nin beyanlarının gerçeği yansıtmamaktadır. Elimde kesici bir alet yoktu. Kendisine de saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Müşteki Z.B. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verild...
        Pozantı ilçesinde üreticilere makine, ekipman ve hayvancılık desteği verild...
        Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı
        Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı
        "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
        "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor
        Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi
        Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi
        '81 İlde 81 Orman' projesi Adana ile devam ediyor
        '81 İlde 81 Orman' projesi Adana ile devam ediyor
        Ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
        Ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü