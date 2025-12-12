Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köşger, Gökçeler Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

        Her cuma günü çeşitli mahallelerde kamu kurumlarının temsilcileriyle mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Köşger, "Her fırsatta sahada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için önem arz ediyor. Adana'mızın huzuru, refahı ve kalkınması için tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Programa Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Husumetlisini sokak ortasında vurup, kaçtı
        Husumetlisini sokak ortasında vurup, kaçtı
        Adana'da mesleki eğitim konferansı
        Adana'da mesleki eğitim konferansı
        Adana'da bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu
        Adana'da bir kişi sokakta bıçakla öldürülmüş bulundu
        Sokak ortasında öldürülmüş halde bulundu
        Sokak ortasında öldürülmüş halde bulundu
        Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti Adana...
        Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti Adana...
        Adana'da komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
        Adana'da komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı