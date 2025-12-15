Adana'da bakkalda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, U.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, U.K'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1800 lira, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta tutuklanan U.K. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.