        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da büyük araç tutkusu genç kadını itfaiye şoförü yaptı

        Adana'da çocukluğundan itibaren büyük arabalara ilgi duyan 24 yaşındaki Kübra Kara, 5 ay önce itfaiye aracı şoförlüğüne başlayarak hayaline ulaştı.

        Giriş: 15.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:57
        Adana'da büyük araç tutkusu genç kadını itfaiye şoförü yaptı
        Adana'da çocukluğundan itibaren büyük arabalara ilgi duyan 24 yaşındaki Kübra Kara, 5 ay önce itfaiye aracı şoförlüğüne başlayarak hayaline ulaştı.

        Kara, çocukluğundan gelen büyük araç sürme hayalini gerçekleştirmek için eğitim ve sınavları tamamlayıp C sınıfı ehliyet aldı.

        Üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden mezun olan Kara, itfaiye eri kuzeninden etkilenip mesleğe adım atmak istedi.

        Kara, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yaptığı başvurunun ardından gerekli prosedürü tamamlayıp 5 ay önce itfaiye aracı şoförü olarak göreve başladı.

        Ekip arkadaşlarıyla yangın, trafik kazası ve su baskını gibi çok sayıda olaya giden Kara, can kurtarmak için zamanla yarışıyor.

        - "Büyük arabaları seviyordum"

        Kübra Kara, gazetecilere, insanlara yardım etmeyi sevdiği için itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi.

        Kısa zamanda alıştığı mesleğini severek sürdürdüğünü dile getiren Kara, "Adana'nın ilk kadın itfaiye şoförüyüm. 5 aydır mesleğimi layığıyla yapmaya çalışıyorum. Kuzenim itfaiye eriydi, küçükken onun sayesinde itfaiye arabalarına ilgim vardı, büyük arabaları seviyordum." dedi.

        Kara, eğitimler sayesinde itfaiye aracı şoförlüğünde kendini geliştirdiğini anlattı.

        Meslekte daha fazla hemcinsini görmeyi istediğini belirten Kara, "Kadınların yapamayacağı bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sonraki alımlarda eminim kadınlara daha fazla yer verilecek. O yüzden itfaiyede kadın sayısının artmasını istiyorum çünkü çok az sayıdayız. Kadınlarla daha fazla iç içe çalışmak isterim. Hayali olan yapabileceğini düşünsün."

