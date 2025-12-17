Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:39
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan Emrah K, önceki celse yaptığı savunmasının geçerli olduğunu, olayda öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

        Kahvehanede Adnan A. ile Şimşek arasında tartışma çıktığını iddia eden Emrah K. "Maktul ile Adnan A. birbirlerine küfrettiler. Daha sonra Adnan tabancayla Şimşek'in bulunduğu yöne 2 el ateş etti. Fırat Şimşek olay yerinden kaçtı. Araçla kendisini takip ettim fakat karanlığa doğru ateş ettim. Onun vurulduğunu bile fark etmedim. Fırat Şimşek'i öldürme kastıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

        Adnan A. ise tabancayla yere doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Fırat Şimşek'i hedef almadım. Kovalamaca sonrası Emrah, maktulün peşine gittikten bir süre sonra tabanca sesi geldi. Maktule yönelik öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

        Fırat Şimşek'in kardeşi müşteki Aziz Şimşek ise Adnan A. ve Emrah A'nın kardeşine husumet beslediğini öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

