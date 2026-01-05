Pozantı ilçesinde geçen ay 57 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda 57 firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 8 bin 912 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 57 hükümlünün yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 3 tüfek, 9 fişek, 19 gram sentetik uyuşturucu ve 278 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
