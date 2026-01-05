Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir ticari takside 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:28
        Adana'da 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir ticari takside 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan takside arama yapıldı.

        Araçta 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulan ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

