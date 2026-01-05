Adana'da 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir ticari takside 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan takside arama yapıldı.
Araçta 1 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulan ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
