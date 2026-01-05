Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 26 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 26 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.E. ve müşteki Ü.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Ü.K'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık M.E'nin, kendi banka hesabına 26 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Ü.K. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, M.E'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki Ü.K. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.E'yi 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Parasını ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürüp, yaşamına son ve...
        Parasını ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürüp, yaşamına son ve...
        Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla...
        Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla...
        Evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi
        Evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi
        Vali Köşger: "Adana'da kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü"
        Vali Köşger: "Adana'da kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü"
        Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı, 28 bin TL ceza yedi
        Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı yakalandı, 28 bin TL ceza yedi