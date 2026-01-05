AK Parti Adana, Mersin ve Hatay'daki üye artışlarını değerlendirdi

Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti il başkanları, partinin üye sayısındaki artışa ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Yargıtay'ın 2 Ocak'ta açıkladığı verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının göstergesi olmuştur. Adana İl Başkanlığı olarak 11 bin 891 yeni üye kaydı gerçekleştirerek Adana'da da üye sayımızı 328 bin 629'a çıkardık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Dağlı, milletin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühünün artarak devam ettiğini belirterek, "Bir sonraki seçimlerde hepimizin ortak amacı Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrardan güçlü şekilde başkan olarak seçmek ve ona Adana olarak da vefa borcumuzu ödemek." dedi.