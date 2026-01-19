Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi

        Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:26
        Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi
        Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kar yağışının etkili olduğu Aladağlar Milli Parkı'nda ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.


        Parkın içindeki Emli Vadisi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

        Beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı'ndaki kış manzarası dronla kaydedildi.

