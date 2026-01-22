Habertürk
        Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar, kar yağışıyla beyaza bürünen eteklerinde performansını sınamak isteyen tırmanış tutkunlarını ağırlıyor.

        Doğa sporcuları Aladağlar'ın karla kaplı eteklerinde sınırlarını zorluyor
        YAKUP SAĞLAM - Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar, kar yağışıyla beyaza bürünen eteklerinde performansını sınamak isteyen tırmanış tutkunlarını ağırlıyor.

        Kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplanan ve 3 bin 700 metrenin üzerinde bazı zirvelerin bulunduğu Aladağlar, tırmanış tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Trekking, dağ bisikleti, off-road, foto safari ve kamp gibi birçok etkinliğin yapıldığı bölge, kış aylarında da doğa sporcularının rotasına giriyor.

        Ağaçların arasındaki karla kaplı yolları aşan dağcılık tutkunları, hem performanslarını test ediyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Adana'dan Aladağlar Milli Parkı'nın Niğde sınırında bulunan Emli Vadisi'ne giden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 26 üyesi, zorlu parkurda ilerledikten sonra kamp yaptı.

        - "Burası her mevsim güzel"

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, bölgenin temiz havasından yararlandıklarını söyledi.

        Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarındaki Aladağlar'ın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, "Aladağlar dağcıların en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi. Burası her mevsim güzel. Sürekli buralardayız ve burada olmaktan keyif alıyoruz." dedi.

        Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi İnci Akalper de "Şahane manzaralar vardı. Burada iki mevsim yaşadık. Çok güzel fotoğraf kareleri çektik." ifadesini kullandı.

        Dağcılardan Mustafa Gökdeli ise kış aylarında yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Burada yürüyüş yaptığınızda tüm doğal güzellikleri görme şansınız oluyor. Çok temiz havası var. Herkesin burayı görmesini isterim." diye konuştu.

        Rehber Mehmet Şenol da Aladağlar'ın yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

