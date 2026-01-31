Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 23:33 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

        Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        TOGG, suyun içinde böyle ilerledi
        TOGG, suyun içinde böyle ilerledi
        Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi
        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi
        Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı
        Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti'li Çelik: Devletimiz vatandaşının yanındadır
        AK Parti'li Çelik: Devletimiz vatandaşının yanındadır