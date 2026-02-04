Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:47
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan H.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

