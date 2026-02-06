Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da yetkisiz işlem yapılan sağlık kabininde 8 bin 180 ilaç ele geçirildi

        Adana'da, yetkisiz işlem yapıldığı belirlenen sağlık kabininde 8 bin 180 ilaç ve 5 tıbbi cihaz ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:00
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir sağlık kabinine ve ikamete operasyon düzenledi.

        Yetkisiz işlem yapıldığı belirlenen sağlık kabini ile ikamette, 8 bin 180 ilaç ve 5 tıbbi cihaz bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

