        Adana'da tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği öne sürülen sanığa hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği iddia edilen sanığa "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:44
        Adana'da tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği öne sürülen sanığa hapis
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği iddia edilen sanığa "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.B, müştekiler K.K. ve kardeşi M.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında 4 Ağustos 2025'te müşteki veteriner hekim K.K. ve sanık arasında müştekiye ait Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan üç katlı iş yerinin tadilat işleri nedeniyle alacak verecek meselesi bulunduğunu, sanığın birçok kez müşteki K.K'nin iş yerine geldiğini, olay günü de E.B'nin iddia ettiği alacağını istemek üzere K.K'nin iş yerine geldiğini belirtti.

        Savcı, sanık E.B'nin müşteki K.K'yi öldürmekle tehdit ettiğini, bu sırada müştekinin kardeşi M.K'nin sanığa müdahale ettiği sırada, E.B'nin silahtan sayılan sandalye ile iş yerinin camını kırdığı ve M.K'yi darbettiğini belirterek, sanığın "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık E.B. suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi.

        Müştekiler K.K. ve kardeşi M.K. ise sanıktan şikayetçi oldu ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

