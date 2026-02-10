Canlı
        Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:30
        Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Hacı K'nin yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

