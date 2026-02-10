Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Hacı K'nin yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

