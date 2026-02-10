Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 18 yaşındaki Halil İbrahim Meşe'nin bir restoranda tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 18 yaşındaki Halil İbrahim Meşe'nin bir restoranda tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restoranda 25 Ocak'ta Meşe'nin tabancayla başından vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında arkadaşı S.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

        Elindeki tabancayı incelediği sırada kazara ateş aldığını öne süren zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Maktulün annesi Gülfüz Bilgiç, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranda oğluyla bulunan herkesin şüpheli olduğunu savundu.

        Bilgiç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
        Arkadaşları ile gittiği restoranda öldürüldü; annesi, suçluların cezalandır...
        Arkadaşları ile gittiği restoranda öldürüldü; annesi, suçluların cezalandır...
        Adana'da yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
        Adana'da yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
        Adana'da bungalovda uyuşturucu satan sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi
        Adana'da bungalovda uyuşturucu satan sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi
        Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Dronla takip edilen sürücülere 159 bin TL ceza uygulandı
        Dronla takip edilen sürücülere 159 bin TL ceza uygulandı