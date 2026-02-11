Feke'de dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sülemişli Mahallesi'nde N.K'nin kullandığı 01 EZR 88 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan N.K, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

