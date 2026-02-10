Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Adana'da 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        10.02.2026 - 18:42
        Adana'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Pozantı-Tarsus Otoyolu Akçatekir mevkisinde çarpışan iki tırdan biri devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrildikten sonra alev alan tırdan kendi imkanıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

