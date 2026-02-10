Canlı
        Haberleri

        Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsünün yargılanması sürdü

        Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuksuz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        10.02.2026 - 15:25
        Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsünün yargılanması sürdü
        Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuksuz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat A. katılmadı.

        Şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün eşi Ayşe Akgül ile bazı tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Murat A'nın avukatı, olay günü bölgede elektriklerin kesik olduğunu savunarak, şu beyanda bulundu:

        "Müvekkilim karanlık bir ortamda göremeyebilir. Biz bu görevlendirmeyi yapan amirin de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim defalarca üzüntüsünü ve pişmanlığını dile getirmiştir. Suç vasfının değişeceği kanaatindeyiz. Müvekkilim ilk çarpışma anında bilincini kaybetmiştir. Hava yastıkları patlamış, kendisi de günlerce hastanede yatmıştır. Beraatine karar verilmesini talep ederiz."

        Müşteki Ayşe Akgül ise şikayetçi olduklarını yineleyerek Murat A'nın tutuklanmasını istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, olayla ilgili 3 kişiden oluşturulacak uzman heyetten bilirkişi raporu alınmasına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şehit Akgül'e reflektörlü yelek zimmeti verilip verilmediğiyle uygulama yapılan yerde elektrik kesintisinin olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

        Sanığın mevcut halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 7 Aralık 2024'te ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Akgül (50) şehit olmuş, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Murat A, 7 Ekim 2025'teki ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

