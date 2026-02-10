Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.