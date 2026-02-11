Adana'da eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığa "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.T. ve müşteki eşi L.T. ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 28 Mart 2025'te Doğankent Mahallesi'nde sanık H.T'nin evde tartışma yaşadığı eşi L.T'yi bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.



Doktor raporuna göre müştekinin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığını bildiren savcı, H.T'nin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



H.T. savunmasında, olay günü otelde bulunduğunu iddia ederek, "Biz zaten boşanmaya karar vermiştik, ayrı yaşıyorduk. Kendisi sürekli beni şikayet ediyordu. Oğlumun kırık olan telefonunu tamire götürdüğümde dahi hırsız olduğum iddiasıyla beni şikayet etmiştir. Olay günü evde değildi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Müşteki L.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Boşanma davası açtım. Olay günü tartıştık, bana vururken küfürlü sözler ediyordu. Kendi kendime zarar verecek halim yok. Bana saldıran, beni yaralayan kişi sanıktır. Hatta sonradan evimizin yanındaki fırın ve çay ocağında bulunan gençler olay günü benim bağırmamı duymuştur. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."



Mahkeme heyeti "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

