        Haberleri

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin, "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın." dedi.

        Giriş: 15.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:47
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin, "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın." dedi.

        Destici, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Adana Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendisini kente girişinde teşkilat mensuplarıyla karşılayan taksici esnafına teşekkür etti.

        Taksilerden birine binip kısa süreli şoförlük yaptığını söyleyen Destici, esnafın araçlarını yenileyebilmesi için 2016 yılındaki gibi özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesi konusunda gerekli desteği vereceğini anlattı.

        Destici, Adana'nın merkezi ve ilçelerinde altyapı sorunu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Son yağışlardan sel felaketleri oluştu. Özellikle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerimiz, Kozan yolu ve Adana bağlantı yollarında ve içerisinde ciddi problemler yaşandı. Selden zarar gören bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altyapı belediyenin, yerel yönetimlerin işi. Maalesef geçmiş dönem ve bu dönemde Adana Belediyesi, bazı ilçe belediyeleri hizmetle değil başta yolsuzluk dosyaları olmak üzere başka dosyalarla gündem oldular. Halbuki belediye başkanlarının işi nedir? Vatandaşa hizmettir, yerel hizmetlerin eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır. Bununla birlikte en önemlisi yetim ve kul hakkının, beytülmalın korunmasıdır. Maalesef bu konuda eksiklikler var. Bu eksikliklerin üzerine de hukuk ciddi bir şekilde gidiyor."

        Aile kurumuna yönelik saldırıların olduğunu ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu:

        "5 yıl öncesine kadar ortalama her yıl nüfusumuz 1 milyon artarken, son 4 yılda ancak 1 milyon artabildi. Ne kadar kötü, fecaat bir şey. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Bulunduğunuz coğrafyada nüfus çoğunluğunuzu muhafaza edemezseniz devletinizi, ülkenizi, bağımsızlığınızı da muhafaza edemezsiniz. Onun için buraya, aile kurumumuza saldırdılar. Öyle bir kanaat oluşturdular ki 'evlilik kötü, evlilik dışı hayat rahat' diye. Aile kimlerden oluşur? Erkek, kadın ve çocuktan. Bunlar ne yaptılar? Cinsiyetsizliğin propagandasını yaptılar. Yeryüzündeki bütün dinler, ahlaki öğretiler tarafından sapkınlık olarak değerlendirilen LGBT+ hayatları Türkiye'ye dayattılar, bunun propagandasını yaptılar. Avrupa, Batı, 'Bunlar Türkiye'de etkili olsunlar, Türk milletini inancından kültüründen koparsınlar' diye milyarlarca dolar aktardılar ve aktarmaya da devam ediyorlar."

        BBP Genel Başkanı Destici, aile kurumunun korunması için evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenlere yönelik desteklerin artırılması, çalışan çiftlerin çocukları için de ücretsiz kreş imkanı sunulması gerektiğini söyledi.

        Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye değinen Destici, "Sen gideceksin arka odada tokalaşıp 'Hayırlı olsun' diyeceksin, ön tarafa gelince canlı yayında bu kürsüyü işgal edip 'Sana yemin ettirmem' diyeceksin. Şu sahtekarlığa bakın. Genel başkanlar, grup başkanvekilleri söylese bile milletvekilleri ağırlığını korumalı, milletin temsilcisi olduğunun farkına varmalı, bu şuurla hareket etmeli ve bu tür milletimizi rahatsız eden kavga, gürültü, hakaret gibi söz ve davranışlardan uzak durmalıdır." diye konuştu.

        Tek listeyle gidilen BBP Adana Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Mustafa Polat, yeniden göreve seçildi.

        Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcıları Durmuş Boztuğ, Bülent İspir ve Uğur Bulut ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve partililer katıldı.

