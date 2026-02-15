Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Valisi Yavuz, trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda incelemede bulundu

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:23 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Yavuz, trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolunda inceleme yaptı.

        Feke ile Saimbeyli ilçelerini bağlayan kara yolunda, dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelanın ardından başlatılan yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

        Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yolun ulaşıma açılması için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçten etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu...
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu...
        Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır
        Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır
        Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
        Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
        Kayseri-Adana karayolunda selin izleri siliniyor
        Kayseri-Adana karayolunda selin izleri siliniyor
        Adana'da sanayi yatırımlarına yönelik dört alan destek kapsamına girdi
        Adana'da sanayi yatırımlarına yönelik dört alan destek kapsamına girdi
        Feke'de sel ve heyelan sonrası kapanan yollar ulaşıma açılıyor
        Feke'de sel ve heyelan sonrası kapanan yollar ulaşıma açılıyor