Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla teselli buldu

        YAKUP SAĞLAM/MEHMET SANCAKZADE - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki şehit annesi Fatma Hakan, biberonla beslediği 2 oğlak ve kuzusunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla buruk sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla teselli buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM/MEHMET SANCAKZADE - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki şehit annesi Fatma Hakan, biberonla beslediği 2 oğlak ve kuzusunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla buruk sevinç yaşadı.

        Siirt'in Pervari ilçesinde 2004'te terör saldırısında şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan'ın annesinin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki evinde yangın çıktı.

        Elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangının ardından adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay sırasında alt katında oturan gelininin yanında bulunan şehit annesi Fatma Hakan, üşümesinler diye evde baktığı 2 oğlak ve kuzusunun mahsur kalması nedeniyle üzüntü yaşadı.

        Hakan'ın "İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için..." sözleri üzerine hızla eve giren ekipler, kucakladıkları hayvanları kurtardı.

        Evinde hasar oluşan Hakan, biberonla besleyip bebek bezi bağladığı "yavrularının" iyi olduğunu görünce teselli buldu.

        İtfaiyecilerin, şehit annesinin hayvanlarını kurtarması ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        - "Üşümesinler diye onları içeri aldım"

        Fatma Hakan, AA muhabirine, çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra gelininin evine gittiğini söyledi.

        "Yangın var" bağrışlarının ardından merdivene çıktıklarını dile getiren Hakan, "Geldik ne görelim? İçeriyi duman kaplamış, kimse giremedi içeri. O arada 'İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için...' dedim. İtfaiye kuzuları kucaklayarak çıkardı." ifadesini kullandı.

        Hakan, yavruları soğuktan korumayı amaçladığını belirterek, "Dışarısı soğuk bir de yağmur yağdığı için üşümesinler diye onları içeri aldım. Ne bileyim böyle yangın olacağını. Yine de kurtardık şükür, çok sevindim. Mutluyum, 3 can kurtardık, bunlar da can." dedi.

        - "Kuzulara çocuk gibi bakıyorum"

        Hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

        "Kuzularımı seviyorum, onlarla günümü geçiriyorum, mutlu oluyorum. Kuzulara çocuk gibi bakıyorum, biberonla ağızlarına süt veriyorum. Kurtulmalarına çok sevindim. Evimin düzeltilmesini istiyorum."

        Annesiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Yavuz Hakan da annesinin yangın sırasında hayvanları için endişelendiğini aktararak, "Annem kuzulara çocuk gibi bakıyor, onlarla vakit geçiriyor. Kuzulara bir şey olsaydı annem çok kötü olurdu. Ev yandı ama çok şükür onlar kurtuldu. İtfaiyecilere ilk önce 'Kuzularımı kurtarın' demiş. Çok şükür şimdi onlara bakıp teselli oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Akran zorbalığında erken tespit önem taşıyor
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Akran zorbalığında erken tespit önem taşıyor
        Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin
        Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin
        Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü
        Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü
        Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fat...
        Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fat...
        Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine...
        Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine...
        Yaya geçidinde çarpıp kaçtı: 17 aylık Mahmut bebek hayatını kaybetti
        Yaya geçidinde çarpıp kaçtı: 17 aylık Mahmut bebek hayatını kaybetti