Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Akran zorbalığında erken tespit önem taşıyor

        ÖMER FANSA - Psikiyatr Dr. Erdem Önder Sönmez, okullarda öğrenciler arasında yaşanan saldırganlığın en yaygın türü olan "akran zorbalığı"nın erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:53 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Akran zorbalığında erken tespit önem taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FANSA - Psikiyatr Dr. Erdem Önder Sönmez, okullarda öğrenciler arasında yaşanan saldırganlığın en yaygın türü olan "akran zorbalığı"nın erken tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti.


        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarıl...
        Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarıl...
        Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin
        Ramazan'da bağırsak sağlığınıza dikkat edin
        Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü
        Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü
        Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fat...
        Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fat...
        Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine...
        Otogarda söyledikleriyle yürekleri dağlayan çocuk ve ailesi, yeni evlerine...
        Yaya geçidinde çarpıp kaçtı: 17 aylık Mahmut bebek hayatını kaybetti
        Yaya geçidinde çarpıp kaçtı: 17 aylık Mahmut bebek hayatını kaybetti