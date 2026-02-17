Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliğinde şırdan, mumbar dolması ve paça çorbası gibi yemekler tanıtıldı.

        Giriş: 17.02.2026 - 17:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:19
        Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliğinde şırdan, mumbar dolması ve paça çorbası gibi yemekler tanıtıldı.

        İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce üniversitenin yemekhanesinde organize edilen etkinlikte öğrenciler, Türk mutfağına özgü yemekleri hazırladı.

        Etkinlikte, şırdan, mumbar dolması, kelle ve paça çorbaları ile billur, beyin ve dilden yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Adana'nın güçlü yöresel yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        Bilim ve teknoloji alanında öncü üniversitelerden biri olduklarını ifade eden Sözen, "Biz 'dijitalleşme, yapay zeka ve bilgisayarda iyiyiz' derken Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bizi çok farklı bir alana götürdü. Bu aslında Adana'nın tanıtımı için. İnşallah gastronomi bölümü yıllar geçtikçe Türkiye ve Adana'ya çok fazla şef yetiştirecek. Bununla da gurur duyacağız." dedi.

        "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

