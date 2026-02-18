Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da okullar ramazan için süslendi

        Adana'da ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan dolayısıyla süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:38
        Adana'da okullar ramazan için süslendi
        Adana'da ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan dolayısıyla süslendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında kentteki okullar öğretmen ve öğrenciler tarafından süslendi.

        Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de ışıklandırmalar ve ramazana özgü motif ve figürlerle süslemeler okul koridorlarına yerleştirildi.

        Okul müdürü İrfan Uysal, AA muhabirine, öğrenci ve öğretmenlerle beraber okullarının koridorunu süslediklerini söyledi.

        Okullarında ramazan dolayısıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Uysal, "Öğrencilerimizi bir anlamda ramazanın iklimiyle önceden buluşturmayı, onlara saygıyı, sevgiyi ve paylaşmanın ne anlama geldiğini kazandırmayı amaçladık. Eğitim sadece akademik derslerden oluşmuyor. Milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlerimizi de öğrencilerimize kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

        Okullarda, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

