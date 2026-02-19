Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında sahasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel, "Bizim için puan önemli değil çocukların gelişimine bakıyoruz." dedi.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:08 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:08
        Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından
        Yücel, Yeni Adana Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı her koşulda destekledikleri için taraftara teşekkür etti.

        Dirençli bir ekiple iyi oynadıklarını dile getiren Yücel, "Bizim için puan önemli değil çocukların gelişimine bakıyoruz. Biz her maça çıkıp oynamak istiyoruz. Federasyonun bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz. Adanalı iş adamlarının, dinamiklerin, belediye başkanlarının yardımcı olmalarını istiyoruz. Daha güçlü bir Adana Demirspor olmak ve yönetim kurmak için bu gibi şeylere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.




        - Özbelsan Sivasspor cephesi

        Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, müsabakada kötü oynadıklarını dile getirdi.


        Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Bu maçın, oynanan oyun ve skorun tarifi yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Maalesef herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık. Bizim için kötü bir durum ve kötü bir oyun. Gelmemizin veya eskiden burada çalışmış olmamızın hiçbir katkısı yok. Takımın yeni veya eski hoca fark etmeksizin farklı bir reaksiyon vermesi, farklı oyun oynaması lazımdı. Sorumluluk hepimizin. İnşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini hem kendimize hem de taraftarlarımıza gösteririz."

