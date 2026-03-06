Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:01
        Adana'da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 2 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Polis ekipleri, araçlarda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

