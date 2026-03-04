Canlı
        Adana'da bir kişinin iş yerinde silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 16:09
        Mıdık Mahallesi'nde 3 Mart'ta Yusuf Çelik'in (39) PVC atölyesinde tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan L.A. (15) ve H.H'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Yusuf Çelik, sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik'e tabancayla ateş açtığı ileri sürülen L.A. ile olay yerinden motosikletle kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.H'yi Barbaros Mahallesi'nde yakalamıştı.

